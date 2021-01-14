Игорь Попов дал дипломатическую пощечину властям Армении и Николу Пашиняну. Об этом в беседе с журналистами 14 января заявил секретарь парламентской фракции партии «Процветающая Армения» Арман Абовян.

«Россия показала, что Никол Пашинян либо не владеет информацией, либо занят манипуляцией, когда говорит, что все равно территории надо было отдать»,- отметил он. Проблема военнопленных и пропавших без вести, по его словам, является самым важным, а Пашинян оказался не в состоянии ее решить», — приводит армянский интернет-портал news.am его слова.

Minval.az