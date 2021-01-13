Совет Российской академии наук рекомендовал «Роскосмосу» перенести сроки создания ракетного комплекса сверхтяжёлого класса, который необходим для полёта на Луну. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте совета.

В нём предлагается РАН и госкорпорации «обратиться к президенту РФ с предложением, предусматривающим корректировку «Основ государственной политики Российской Федерации в области космической деятельности на период до 2030 года и дальнейшую перспективу».

Отмечается, что в проекте ракеты сверхтяжёлого класса должны быть проработаны наиболее прорывные, перспективные и экономически оправданные технологии.

Согласно федеральной программе, ракету-носитель «Енисей» должны запустить в 2028 году. Предполагается, что она сможет выводить до 103 тонн на низкую околоземную орбиту или использоваться для лунных миссий.

Minval.az