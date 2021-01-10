Партия власти «Нур Отан» получает большинство в нижней палате парламента Казахстана, набрав на выборах 71,97% голосов избирателей, свидетельствуют данные exit poll, проведенного исследовательским институтом «Когамдык пикир» («Общественное мнение»).
По данным опроса, второе место на выборах в воскресенье заняла Демократическая партия «Ак Жол «, за которую проголосовали 10,18% избирателей.
На третьем месте — «Народная партия Казахстана» (бывшая Коммунистическая партия Казахстана) с 9,03% голосов избирателей, сообщила директор института Айнур Мажитова.
По данным Мажитовой, респондентам задавался один вопрос: «За какую партию вы проголосовали на парламентских выборах Республики Казахстан?».
Опрос проводился на 600 избирательных участков, было опрошено 24 тыс. избирателей.
Опросом были охвачены города Нур-Султан, Алматы Шымкент, все областные центры, города районного значения, малые города и сельские населенные пункты.
«Погрешность опроса находится в пределах 2%. Опрос был проведен по заказу информационного портала Zakon.kz», — приводит ее слова «Интерфакс».
В Казахстане для прохождения в нижнюю палату парламента необходимо в ходе выборов преодолеть 7% барьер.