Президент Беларуси Александр Лукашенко может употреблять горячительные напитки только в двух случаях. Об этом белорусский лидер рассказал в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия-1».

По словам Лукашенко, иногда приходится выпить, когда собираются другие главы государств, хотя сам он человек непьющий.

Отвечая на вопрос, чему он отдает предпочтение – самогону или водке, — Лукашенко ответил: «Ни то, ни другое, в силу особенностей своего организма».

«У меня нет фермента, который перерабатывает алкоголь, это наследство от матери, я практически человек непьющий», – приводит его слова «Спутник».

При этом Александр Лукашенко пояснил, что есть два случая, когда он может выпить алкоголь: «Когда мы собираемся, президенты. Ты же не будешь там из себя строить непьющего, скажем так. Поэтому приходится иногда немножко выпить».

И второй случай, когда можно выпить – это нахождение в женском коллективе: «тоже не будешь святым казаться», подчеркнул белорусский лидер.

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