У резиденции премьер-министра Никола Пашиняна проходит акция гражданского неповиновения.

Участники требуют, чтобы он обнародовал, что собирается подписать в Москве в тайне от народа. Об этом сообщает Телеграм-канал «Медиапорт».

Minval.az