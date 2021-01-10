У резиденции премьер-министра Никола Пашиняна проходит акция гражданского неповиновения.
Участники требуют, чтобы он обнародовал, что собирается подписать в Москве в тайне от народа. Об этом сообщает Телеграм-канал «Медиапорт».
У резиденции премьер-министра Никола Пашиняна проходит акция гражданского неповиновения.
Участники требуют, чтобы он обнародовал, что собирается подписать в Москве в тайне от народа. Об этом сообщает Телеграм-канал «Медиапорт».
Дата: 2021/01/10 16:34
Раздел: Бывший СССР
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