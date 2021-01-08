Украина осталась единственной страной, которая расследует крушение самолета «Международных авиалиний Украины» в Иране. Об этом 8 январе в ходе церемонии открытия в Киеве сквера памяти погибших в авиакатастрофе заявил заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов.

«Погибло 176 человек, из них – девять членов экипажа. Они были высококвалифицированными профессионалами. И рейс этот достался им не случайно. Это одно из самых сложных направлений и аэропортов. Заверяю вас, что органы прокуратуры и правопорядка Украины продолжают делать все, чтобы установить правду и привлечь в ответственности виновных», – подчеркнул Мамедов, слова которого приводит «Гордон».

По его словам, Украина хочет добиться компенсаций всем, кто пострадал в результате этой трагедии.

«Мы продолжаем консультации со странами, граждане которых погибли в этой авиакатастрофе. Но, к сожалению, сегодня Украина одна осталась расследовать эту трагедию. Однако у нас достаточно большой опыт в расследовании подобных происшествий. Мы сделаем все возможное и невозможное, чтобы установить истину по этому делу. Безусловно, это не возместит вашу утрату, но мы должны сделать все, чтобы компенсировать ее как с правовой точки зрения, так и материально», – отметил Мамедов.

Minval.az