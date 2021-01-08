Ситуация взрывоопасная, возможно непредсказуемое развитие. Об этом заявил кандидат в премьер-министры от Движения по спасению Родины Вазген Манукян в послании министру иностранных дел Аре Айвазяну, директору СНБ Армену Абазяну, главе Генштаба, генерал-полковнику Онику Гаспаряну.

«Наша страна в крайне опасной ситуации. У нас огромные человеческие и территориальные потери. Наш суверенитет снизился. Система безопасности Армении развалена. Мы продолжаем идти на уступки и нести потери в связи с антигосударственными решениями потерпевшего поражение премьер-министра. Наше общество не знает, с кем и о чем он договорился. Широкие слои общественности обеспокоены предстоящей 11 января встречей Никола Пашиняна и Ильхама Алиева. Ситуация взрывоопасная, возможно непредсказуемое развитие» — приводит армянский интернет-сайт news.am слова Манукяна.

Minval.az