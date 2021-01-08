Польский суд отложил рассмотрение дел о заочном аресте российских авиадиспетчеров по делу о крушении Ту-154 президента Леха Качиньского под Смоленском в 2010 году.

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«Заседание по делу Павла П. было отложено до 27 мая 2021 года, заседание по делу Виктора Р. также отложено до той же даты», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы окружного суда Варшавы.

Отмечается, что дата заседания по делу третьего диспетчера ещё не назначена.

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