Три человека погибли — пилот и два пассажира, и один пострадал при падении легкомоторного самолета в Ломоносовском районе Ленинградской области.

«Произошло падение самолета на взлете с аэродрома Гостилицы в Ломоносовском районе. Пострадало четыре человека, трое из них погибли», — сообщает РИА Новости.



По данным ТАСС, среди выживших ребенок, его госпитализировали.

Предположительно, самолет разбился после столкновения в воздухе с другим судном Cessna 150. Второй самолет приземлился с небольшими повреждениями, пилот не пострадал.



Оба воздушных судна выполняли тренировочный полет.

Лайф опубликовал фото самолёта Cessna 150, который столкнулся с легкомоторным Piper 150 в Ломоносовском районе Ленинградской области.

Пилота Cessna госпитализировали. У самого борта, как видно на фото, сломано шасси и повреждён корпус. По факту столкновения воздушных судов возбудили дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть человека».

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