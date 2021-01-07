Анна Акопян является гораздо более важным и значимым фактором, чем ее супруг – премьер-министр Армении Никол Пашинян. Об этом в ходе конференции на тему «Национальная катастрофа и возрождение. Правовая составляющая» заявил 7 января председатель и учредитель партии «Единая Армения», кандидат юридических наук Артур Казинян.

По словам главы партии, лицо, которое де-юре заняло пост главы государства, ранее заявило о том, что командировало свою супругу к генералам для оказания им моральной поддержки, находясь в командном пункте.

«Лишь одно это обстоятельство подлежит правовой оценке, поскольку его супруга просто не имела права находиться на командном пункте», — подчеркнул Казинян, слова которого приводит армянский интернет-сайт news.am.

По мнению политика, Анну Акопян в обязательном порядке необходимо допросить, потому что она сыграла скрытую роль в деле поражения армянской стороны в Карабахской войне.

Minval.az