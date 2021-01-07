Необходимо возбудить дело и привлечь к уголовной ответственности всех виновных, а также тех, кто в дни войны должны были действовать более бдительно и дисциплинированно, чего так и не было сделано. Об этом в ходе конференции на тему «Национальная катастрофа и возрождение. Правовая составляющая» заявила 7 января адвокат Армине Фанян.

Свое заявление о государственной измене адвокат обосновывает наличием ряда обстоятельств, оценив которые, был установлен состав преступления, совершенный премьер-министром Армении. Он соответствует статье 299 УК «государственная измена». «Пашинян, развернув враждебную деятельность, оказал помощь врагу для ведения последним враждебных действий против Армении», — сказала Фанян, перечислив действия, предпринятые премьер-министром. Ее слова приводит армянский интернет-портал news.am.

Она также подчеркнула, что премьер-министр Армении озвучил в прямом эфире определенную информацию, которая не подлежала публикации.

Minval.az