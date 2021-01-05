Будь у премьер-министра Армении Никола Пашиняна хоть толика порядочности, он должен был бы открыть свое прошлогоднее послание, вспомнить данные тогда обещания и принести извинения за то, что не сумел все это выполнить. Такое заявление на пресс-конференции во вторник сделала психолог Карине Налчаджян, анализируя сложившуюся в Армении ситуацию.

«О чем это свидетельствует? О том, что у человека нет чувства ответственности. То есть, даже если в повседневной жизни кому-то даешь обещание и не можешь выполнить, ты должен признаться в этом и сказать, мол, извините, что не смог», — сказала Налчаджян, слова которой приводит «Спутник».

Вместо этого, по ее наблюдениям, в этом году премьер-министр Армении дает народу новые обещания, желая счастья в 2021 году.

Говоря о последней статье Никола Пашиняна, психолог отметила, что при чтении этого материала чувствуешь себя в «Королевстве кривых зеркал».

«В этом году счастье будет в том, что дорога к Сюнику будет закрыта. Это единственная дорога, дорога жизни. Посмотрите, что разрушает этот человек. Он своей разрухой уже добрался до Нжде. Наша страна погибает. В один прекрасный день скажут: знаете, очень больно, но турки уже добрались до Еревана», — сказала психолог.

Специалист обращает внимание на то, что, сдавая села Сюника противнику, Пашинян говорит о безопасности, утверждая, что все это делается для обеспечения безопасности Армении и ее жителей.

«Капан находится на максимально удобном расстоянии для удара, но нам говорят, что это делается из соображений безопасности. Мы живем в мире абсурда, в королевстве кривых зеркал», — отметила психолог.

Карине Налчаджян также призвала граждан не мотивировать действия Никола Пашиняна какими-либо психическими заболеваниями или иными отклонениями. По ее словам, Пашинян все делает в здравом рассудке.

«Человек в трезвом уме реализует продуманную программу. Факт, что есть проблемы. Этот тип людей в любом обществе составляет 3%, им не присущи ни совесть, ни чувства вины. Такие люди виртуозно лгут. Они могут даже ввести в заблуждение людей, которые ожидают от них эту ложь», — сказала психолог.

Minval.az