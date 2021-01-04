Папа римский Франциск осудил людей, которые во время новогодних праздников поехали за границу на отдых, избегая жестких карантинных ограничений в связи с пандемией коронавируса. Об этом понтифик заявил в первом видеообращении в 2021 году из библиотеки Апостольского дворца.

Глава католической церкви расстроен тем, что эти люди больше думают о себе и забывают о близких.

«Есть такое искушение. Я прочитал в газетах, что меня очень огорчило: в одной стране, не помню какой, чтобы избежать локдауна и хорошо отдохнуть, в один день вылетело более 40 самолетов. Но те люди, которые являются добрыми людьми, они не подумали о тех, кто оставался дома, об экономических проблемах людей, пострадавших от пребывания в изоляции, о больных. Они думали только о том, чтобы отправиться в отпуск и повеселиться», – сказал Папа Франциск, слова которого приводит «Гордон».

«Мы не знаем, что нас ждет в 2021 году, но то, что каждый из нас и все мы можем сделать вместе, – это еще немного взять на себя обязательств заботиться друг о друге», – добавил глава католической церкви.

Minval.az