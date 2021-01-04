Китайский предприниматель, основатель компании Alibaba Group Джек Ма не появлялся на публике более двух месяцев.

Джек Ма пропустил заключительный эпизод своего собственного шоу для начинающих предпринимателей Africa’s Business Heroes. Его фото удалили с веб-страницы жюри. Финал шоу прошел в ноябре, вскоре после того, как миллиардер выступил с откровенной критикой регулирующих органов Китая и его государственных банков.

После выступления первичное публичное размещение акций (IPO) его компании Ant Group на $37 млрд приостановили. С тех пор его не видели на публике, пишет «Корреспондент» со ссылкой на Financial Times.

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