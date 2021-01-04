Врач из Португальского института онкологии Соня Асеведо умерла через двое суток после прививки вакциной от коронавируса компании Pfizer. На месте работы женщины заявили, что она не жаловалась ни на какие побочные эффекты после укола. Об этом сообщило издание Daily Mail.

В официальном заявлении Португальского института онкологии выразили соболезнования родным и близким Асеведо и отметили, что о причинах наступления смерти сообщат позднее, в соответствии с принятыми в таких обстоятельствах процедурами.

Отец умершего медика заявил, что хочет знать, что стало причиной смерти дочери. По его словам, ее нашли мертвой около 11:00 утра в прошлую пятницу, после того, как она уехала из дома после ужина в канун нового года.

«Моя дочь ушла из дома, и я больше никогда не видел ее живой. Я не знаю, что случилось. Мне просто нужны ответы», — заявил он.

По данным СМИ, Соня Асеведо жила в городе Майя недалеко от Порту. Умерла она в доме своего партнера в городе Торфа в получасе езды к северу от дома. Дочь покойной заявила, что после прививки мама говорила о небольшом дискомфорте в месте, где ставили укол. В остальном с ней все было в порядке.



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