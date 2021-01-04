Агентство внутренней безопасности (ABW) Польши возбудило уголовное дело о подготовке террористической атаки на религиозный объект исламского сообщества, задержаны несколько человек.

Подозреваемые планировали нападение на конкретный религиозный объект. Они также собирались распространить отравляющие вещества среди определенных людей. Задержанные выступали против «исламизации Польши», приводит «Газета.ру» сообщение.

В ходе расследования были обнаружены взрывчатые вещества, огнестрельное оружие, а также продукты и инструменты для производства взрывчатого вещества, отмечает ведомство. Задержанным грозит до 10 лет лишения свободы.

Minval.az