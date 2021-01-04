Из-за большого числа инфицированных коронавирусом ряд клиник в Германии работает на пределе своих возможностей. Об этом сообщил официальный представитель Кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

Он обратил внимание, что в последние дни регистрировалось меньше заболевших COVID-19, чем ранее, однако, по его словам, это в первую очередь связано с тем, что в праздники проводилось меньше тестов, и ситуация все еще остается тяжелой. «Отчеты и сообщения из клиник показывают однозначно чрезвычайно сложную ситуацию», — отметил Зайберт.

По его данным, в настоящее время в палатах интенсивной терапии находятся 5,7 тысяч пациентов с коронавирусом. «В некоторых местах клиники работают на пределе своих возможностей», — заявил представитель Кабмина ФРГ.

Minval.az