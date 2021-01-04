Южная Корея знает о задержании своего судна Ираном в районе Хормузского пролива и уже попросила как можно скорее освободить его, а также направило в регион свой военно-морской юнит, сообщил МИД страны.

Ранее Британская Организация по координации морских торговых перевозок (UKMTO) заявила, что власти Ирана перехватили иностранное торговое судно, агентство Ассошиэйтед Пресс уточнило, что речь идет о южнокорейском танкере Hankuk Chemi, который следовал в ОАЭ.

Представитель Пятого флота США коммандер Ребекка Ребарич заявила, что американские военные следят за ситуацией. Иран подтвердил задержание южнокорейского судна из-за загрязнения воды нефтью.

По данным МИД, во второй половине дня в понедельник южнокорейское судно, перевозящее химикаты, которое плыло в водах Хормузского пролива в районе Омана, «по запросу иранских служб о расследовании» начало плыть в сторону территории Ирана.

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