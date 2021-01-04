Ученые Билькентского университета в Анкаре создали прибор, обнаруживающий коронавирус SARS-CoV-2 за десять секунд, сообщает пресс-служба вуза.

Прибор, получивший название Diagnovir, способен выявлять коронавирус в образцах слюны. Проба смешивается со специальным раствором, помещается на чип обнаружения патогенов и в случае, если биосенсор улавливает присутствие патогена, оптическая система меняет цвет свечения. На весь процесс анализа уходит не более десяти секунд.

Ученые заявляют, что эффективность прибора достигает 99 процентов. Технология, применяющаяся в устройстве, разработана турецкими специалистами за семь месяцев и способна в будущем работать не только с SARS-CoV-2, но и с другими патогенами. Изобретение планируется запатентовать.

«Система имеет высокий экспортный потенциал. Также начаты все этапы маркировки, сертификации и аккредитации, которые откроют путь для внутренних и международных продаж. Мы верим, что это изобретение в ближайшее время окажет огромное влияние на нашу страну и мир», — добавили в университете.

Minval.az