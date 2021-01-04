В Китае прокомментировали очередное обвинение в утечке коронавируса из лаборатории в городе Ухань. Ранее заместитель советника президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Мэтью Поттингер обвинил КНР в распространении вируса.

Официальный представитель МИД Китая назвала его заявление ложью.

«Всем известно о так называемой теории утечки вируса из лаборатории в городе Ухане, где он был искусственно произведён. Почти все мировые учёные и эксперты в области контроля за заболеваниями, включая американских специалистов в данной области, подвергли её критике», — цитирует ТАСС Хуа Чуньину.

По ее словам, китайские ученые неоднократно давали комментарии по этому поводу, а американских экспертов допускали в лабораторию в Ухани.

Она отметила, что Поттингер продолжает распространять «ложь и клевету».

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