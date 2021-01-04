Четыре случая побочных эффектов зафиксировали болгарские медики после начала вакцинации от коронавируса препаратом Pfizer/BioNTech. Об этом сообщил директор Агентства по лекарственным средствам Болгарии Богдан Кирилов.

«Побочные эффекты были лёгкими и умеренными, испытавшие их люди уже восстановились», — цитирует болгарское национальное радио Кирилова.

Он уточнил, что двое вакцинированных почувствовали боль, ещё один пожаловался на головокружение, а у четвёртого слегка поднялась температура.

Кампания по вакцинации от коронавируса стартовала в Болгарии 27 декабря. Прививку уже сделали около пяти тысяч медиков и сотрудников сферы здравоохранения.

4 января в Болгарию прибыла вторая партия вакцины Pfizer/ BioNTech, состоящая из 25 тысяч доз. По словам министра здравоохранения Костадина Ангелова, через неделю должен начаться второй этап вакцинации, в ходе которого будут прививать учителей, персонал и пользователей социальных услуг. Массовую вакцинацию населения страны планируют начать в феврале-марте.

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