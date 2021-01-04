Крупные учения с использованием беспилотников начнутся во вторник в Иране. Они пройдут на границах страны и в Семнане восточной части страны.

«Первые крупные совместные учения армии Ирана с задействованием сотен беспилотников сухопутных сил, сил противовоздушной обороны, военно-воздушных и морских сил армии начнутся завтра и продлятся два дня», — говорится в заявлении иранских военных.

В них будут использоваться дроны иранского производства, в том числе дроны-камикадзе.

Учения будут проходить на фоне усиления напряжённости между Ираном и США. Ранее администрация Дональда Трампа заявила, что Вашингтон может нанести удар по Ирану до истечения своего срока у власти. После угроз Тегерана в регионе остался авианосец «Нимиц», которые планируется вывести оттуда.

Minval.az