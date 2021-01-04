Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что решение Ирана повысить уровень обогащения урана демонстрирует намерение продолжать развивать военную ядерную программу, и пообещал, что еврейское государство не допустит создания ядерного оружия Ираном.

Напомним, что ранее официальный представитель правительства Ирана Али Рабии сообщил, что Иран запустил процесс обогащения урана на уровне 20% на ядерном объекте в Фордо.

«Решение Ирана продолжать нарушать взятые на себя обязательства, повышать уровень обогащения и развивать промышленные мощности для подземного обогащения урана нельзя объяснить ничем иным, кроме дальнейшей реализации его намерения развивать военную ядерную программу. Израиль не позволит Ирану производить ядерное оружие», — написал Нетаньяху в своем официальном аккаунте в Twitter.

החלטת איראן להמשיך את ההפרות של מחויבויותיה, להעלות את רמת ההעשרה ולקדם יכולת תעשייתית להעשרת אורניום מתחת לאדמה, אינה יכולה להיות מוסברת בשום דרך פרט להמשך מימוש כוונתה לפתח תכנית גרעין צבאית. ישראל לא תאפשר לאיראן לייצר נשק גרעיני. — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) January 4, 2021

Minval.az