Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что решение Ирана повысить уровень обогащения урана демонстрирует намерение продолжать развивать военную ядерную программу, и пообещал, что еврейское государство не допустит создания ядерного оружия Ираном.

Напомним, что ранее официальный представитель правительства Ирана Али Рабии сообщил, что Иран запустил процесс обогащения урана на уровне 20% на ядерном объекте в Фордо.

«Решение Ирана продолжать нарушать взятые на себя обязательства, повышать уровень обогащения и развивать промышленные мощности для подземного обогащения урана нельзя объяснить ничем иным, кроме дальнейшей реализации его намерения развивать военную ядерную программу. Израиль не позволит Ирану производить ядерное оружие», — написал Нетаньяху в своем официальном аккаунте в Twitter.

Minval.az