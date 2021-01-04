Вакцинация населения препаратом британско-шведской компании AstraZeneca, разработанным совместно с Оксфордским университетом, стартовала в понедельник в Великобритании. Как сообщила Национальная служба здравоохранения страны на своей странице в Twitter, первым пациентом, привитым вне рамок клинических испытаний, стал 82-летний Брайан Пинкер, передает ТАСС.

По словам премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона, в настоящий момент страна располагает 530 тыс. доз оксфордской вакцины. При этом, по данным газеты The Times, к середине января власти рассчитывают, что разработчики смогут нарастить производство до 2 млн доз препарата еженедельно, что позволит существенно ускорить программу вакцинации населения.

В свою очередь заместитель главного санитарного врача Англии Джонатан Ван-Там ранее заявил, что правительство будет стремиться обеспечить первой дозой вакцины как можно большее число пациентов, поскольку ее эффективность достаточно высока даже после первого из двух необходимых уколов. В связи с этим правительство посчитало логичным сразу же сделать прививку более широким слоям населения, увеличив промежуток между дозами со стандартных трех недель до трех месяцев.

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