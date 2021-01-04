Заражение новым штаммом коронавируса, который появился в Великобритании, впервые зарегистрировали в Греции. Об этом сообщает местный телеканал Skai.

Инфекция обнаружена у шести туристов из Британии, приехавших в Грецию на прошлой неделе. В рождественские дни они сдали положительные экспресс-тесты, а молекулярный анализ подтвердил, что четверо из них являются носителями новой мутации вируса.

Все они остаются на карантине в гостинице. Отмечается, что путешественники находятся под охраной. Повторная проверка должна состояться через десять дней. По её результатам будет решено, выпустят ли их с карантина или нет.

Minval.az