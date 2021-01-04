Власти Соединенных Штатов обсуждают возможность применения при вакцинации лишь половины дозы препарата компании Moderna для ускорения процесса и увеличения охвата населения. Об этом рассказал в воскресенье американский иммунолог Монсеф Слауи, возглавляющий команду ученых, которые участвуют в государственной программе по разработке и распространению вакцины, передает ТАСС.

«Альтернатива такова: мы знаем, что в случае с вакциной Moderna, если давать людям в возрасте от 18 до 55 лет половину дозы, но два раза подряд, то это позволяет привить имеющимися у нас дозами в два раза больше людей», — сказал он в интервью CBS.

По его словам, использование половины дозы дает «точно такую же иммунную реакцию», как и полная доза. В связи с этим в настоящее время ведется обсуждение этого плана действий с компанией Moderna и Центрами по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Слауи подчеркнул при этом, что прививок все равно должно быть именно две, а не одна. «Я думаю, что это более ответственный подход, основывающийся на фактах и имеющихся данных», — подчеркнул ученый.

Minval.az