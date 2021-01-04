Атомный авианосец американских ВМС Nimitz, обеспечивавший безопасность вывода военнослужащих США из Сомали, останется на Ближнем Востоке на фоне угроз в адрес Вашингтона, поступивших из Тегерана. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении исполняющего обязанности главы Пентагона Кристофера Миллера, передает ТАСС.

«В связи с недавними угрозами, которые руководство Ирана адресовало президенту [Дональду] Трампу и другим представителям правительства США, я приказал приостановить планировавшуюся передислокацию авианосца Nimitz. Он теперь останется на боевом дежурстве в зоне ответственности Центрального командования [в которую входит Ближний Восток]», — сказал Миллер.

«Никто не должен сомневаться в решимости Соединенных Штатов Америки», — добавил он.

В четверг Миллер отдал распоряжение о том, чтобы Nimitz вернулся на базу в Соединенные Штаты. До этого авианосец входил в состав группировки ВМС США, находившейся у берегов Сомали. Ее задача заключалась в обеспечении безопасности вывода военнослужащих США из республики. Пентагон проводит по распоряжению действующего президента США Дональда Трампа вывод почти всех американских войск из Сомали.

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