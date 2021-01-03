Ведущий британской программы об автомобилях The Grand Tour Джереми Кларксон заявил, что заболел коронавирусом.

Как отметил телеведущий, за четыре дня до Рождества он стал плохо себя чувствовать. Он погуглил свои симптомы и отправился сдавать тест, который показал положительный результат.

— Доктор был очень ясен. Я бы чувствовал себя плохо от пяти до 14 дней, а потом мне либо стало бы лучше, либо пришлось бы ложиться в больницу. Где из-за того, что мне 60 лет и я толстый, и из-за того, что я выкурил полмиллиона сигарет и перенёс двойную пневмонию, я, вероятно, умер бы сам по себе в одиночной палате, — приводит слова Кларксона «Газета.ру» со ссылкой на The Sunday Times.

Он рассказал, что проснулся промокшим от пота, страдал от постоянного сухого кашля и по этой причине ушёл на самоизоляцию в небольшом коттедже со своей 46-летней девушкой — актрисой Лизой Хоган — и детьми. При этом ведущий не понимал, с кем ему можно общаться, а с кем нет.

— Я не собираюсь лгать — это было довольно страшно! — отметил он.

Кларксон уточнил, что с каждой новой болезнью, что его настигала, чувствовал, что медицина в конце концов придёт ему на помощь, однако с CoViD-19 всё совсем не так.

— Вы должны лежать там, сами по себе, зная, что медицина не придёт и что время — ваш злейший враг, — заметил Кларксон.

Ведущий заметил, что мы ничего не знаем о коронавирусе, несмотря на убеждение, будто что-то узнали о нём.

Minval.az