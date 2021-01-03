Двое из пяти террористов, нейтрализованных силами безопасности Турции в районе горы Габар в провинции Шырнак, числились в «сером списке» МВД Турции.
Как сообщили в ведомстве, террористы были нейтрализованы в рамках операции «Молния-1» (Yıldırım-1).
Операция прошла при участии спецназа жандармерии Шырнака.
Одной из нейтрализованных боевиков оказалась террористка Менидже Озкан по прозвищу «Эврим Джембели».
Озкан была причастна к теракту, организованному 6 мая 2018 года в местечке Гючлюконак-Ягызоймак в Шырнаке.
А террористка Эдибе Кюндюн по прозвищу «Текошин Джуди» отвечала за хранение провизий, оружия и боеприпасов террористов.