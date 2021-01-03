В Демократической Республике Конго могла появиться новая опасная инфекция. Об этом заявил африканский микробиолог Жан-Жак Муембе-Тамфум, сообщает Daily Mail.

Болезнь с симптомами геморрагической лихорадки обнаружили у женщины из ДР Конго. При этом тесты показали отсутствие в ней вируса Эбола и других известных медицине болезней.

По словам микробиолога, женщина может быть нулевым пациентом нового патогена, который он назвал Болезнь Х.

В то же время новая инфекция может быть такой же заразной, как и коронавирус, а ее смертность может составлять 50-90% смертности от вируса Эбола.

Minval.az