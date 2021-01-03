Слова министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа о планах израильской провокации против США являются «полной болтовней», заявил министр энергетики Израиля Юваль Штайниц в интервью телерадиокомпании «КАН».

«В первую очередь, Тегеран в стесненных обстоятельствах в сфере экономики, в сфере безопасности. Мы слышим голоса. Мы слышим болтовню Зарифа. Это полная болтовня», — сказал Штайниц.

При этом Штайниц считает, что это является предупреждающим знаком и Иран «ищет предлоги для нанесения ущерба Израилю» и «Израиль должен держать руку на пульсе».

Ранее Зариф заявил, что агенты Израиля, согласно разведывательным данным из Ирака, готовят атаки по позициям США в этой стране с целью создать повод для начала войны. Он посоветовал президенту США «остерегаться ловушки».

Minval.az