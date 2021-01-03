Глава оргкомитета «Токио-2020» Ёсиро Мори надеется, что мировые лидеры смогут приехать в Японию на летние Олимпийские игры, передает ТАСС.

«Я хотел бы, чтобы в Европе и США урегулировали ситуацию с новым коронавирусом, и как можно больше людей смогли посетить Олимпийские и Паралимпийские игры [в Токио], а также чтобы приехали лидеры каждой страны», — заявил Мори в интервью, опубликованном в воскресенье в газете Yomiuri. — Возможно, приедет [избранный президент США Джозеф] Байден, и мы уже пригласили [президента США Дональда] Трампа, их мог бы встретить [бывший премьер-министр Японии Синдзо] Абэ».

«Хотя различные страны находятся в раздоре и противостоянии, давайте [вместо этого] сотрудничать всем миром. Мы могли бы приложить настоящие усилия и вместе искренне обсудить, как преодолеть тяжелое бедствие коронавируса», — подчеркнул глава оргкомитета.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр «Токио-2020» сохранено.

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