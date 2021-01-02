«Конгресс должен немедленно назначить избирательную комиссию с полными полномочиями проводить расследование и устанавливать факты, чтобы провести срочную десятидневную проверку итогов выборов в спорных штатах», — говорится в их совместном заявлении, которое цитирует издание The Hill .

Семеро действующих и четверо избранных членов верхней палаты выступили за то, чтобы по итогам проверки конкретные штаты оценили выводы комиссии и при необходимости провели слушания в заксобраниях штата для заверения скорректированных итогов выборов.