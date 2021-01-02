Более 1,6 тыс. из 2,5 тыс. участников масштабной новогодней вечеринки в коммуне Льерон на западе Франции получили штрафы за участие в несанкционированном мероприятии и употребление наркотиков. Об этом сообщил в субботу министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен, передает ТАСС.

«К настоящему моменту жандармы зафиксировали 1 225 нарушений, связанных с профилактикой COVID-19 (масочный режим, комендантский час), и еще 420 различных нарушений, 225 из которых связаны с наркотиками, — написал он в своем Twitter. — Изъято оборудование, несколько человек задержаны».

Позже МВД опубликовало заявление, в котором уточнило, что два предполагаемых организатора были задержаны в ходе масштабной операции полиции и жандармерии. Молодые люди 1998 года рождения ранее не привлекались к уголовной ответственности. У них была изъята крупная сумма денег (предположительно часть выручки за проведение мероприятия) и наркотики. Кроме них по обвинениям, связанным с наркотиками, были задержаны еще три человека.

Прокуратура города Ренн начала расследование по 10 обвинениям, связанным с организацией «нелегального праздничного мероприятия с музыкальным уклоном», созданием опасности для жизни других людей на фоне эпидемии коронавируса, насилием в отношении стражей порядка, порчей чужого имущества, а также в связи с организацией работы нелегального питейного заведения и содействием обороту наркотиков. За последние два пункта, согласно французским законам, нарушителям может грозить до 10 лет тюрьмы.

Ранее командующий жандармерией региона Бретань генерал Пьер Совгрен сообщил, что власти знали о подготовке новогодней вечеринки и следили за обсуждениями в соцсетях, однако оказались не готовы к столь масштабному мероприятию. Чтобы избежать дальнейших столкновений и ущерба для здоровья как своих подчиненных, так и гостей нелегальной вечеринки, он принял решение отказаться от силового вмешательства и сосредоточил усилия на охране периметра, чтобы не допустить прибытия новых участников. Тем не менее, он признал, что несколько фургонов с оборудованием смогли покинуть территорию склада в объезд кордонов жандармерии, демонтировав фрагмент сетчатого ограждения со стороны прилегающей автомагистрали.

Префект департамента Иль и Вилен Эмманюэль Бертье сообщил, что власти пытаются сделать все, чтобы эта вечеринка не спровоцировала новые очаги эпидемии по всей стране и за ее пределами — 31 декабря в Льерон съехались автомобили из различных регионов Франции и даже из других стран, предположительно из Бельгии и ФРГ. По этой же причине он распорядился направить на склад спасателей, чтобы те раздали участникам вечеринки санитайзеры и защитные маски. Позже на выезде всем участникам раздали направление для проверки на коронавирус и даже организовали медицинский пункт в спортзале местной школы. Впрочем, по информации издания Le Télégramme, к середине дня никто из отдыхавших туда не заглянул.

В общей сложности многотысячная вечеринка продолжалась около 36 часов. Музыку выключили лишь к 05:30 утра 2 января, в то время как основная масса людей собралась до 20:00 31 декабря. Небольшая группа жандармов попыталась пресечь вечеринку, однако столкнулась с агрессивным ответом толпы. Трое из них получили легкие повреждения от камней и бутылок, микроавтобус жандармерии был сожжен. После этого вокруг территории, где расположен ангар, было выставлено оцепление и после 22:00, по словам Совгрена, ни одна машина больше не могла туда заехать.

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