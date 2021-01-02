Несколько наиболее пострадавших от эпидемии коронавируса федеральных земель Германии потребовали от правительства продлить локдаун, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Сейчас режим жестких ограничительных мер, установленный в ФРГ, действует до 10 января. Теперь же от одних регионов появилось предложение продлить срок его действия до 31 января, другие требуют продлить запреты на более короткий срок, но продолжать мониторинг ситуации .

По информации издания, федеральное правительство склоняется к варианту с продолжением локдауна до 31 января.

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