Апелляционный военный суд алжирского города Блида вынес в субботу оправдательный приговор фигурантам дела о «заговоре против государственной власти и нанесении ущерба авторитету армии», сообщает ТАСС со ссылкой на представителя защиты, адвоката Халеда Бергеля.

По решению суда оправданы брат и советник экс-президента страны Абдельазиза Бутефлики Саид, бывший координатор служб безопасности Алжира генерал Атман Тартаг и экс-руководитель Департамента разведки и безопасности отставной генерал Мухаммед Медьен, а также лидер Партии трудящихся Луиза Ханун.

«После обсуждения апелляционный военный суд Блиды вынес решение об отмене приговора суда первой инстанции и оправдании всех обвиняемых», — отметил Бергель.

Саид Бутефлика, Тартаг, Медьен и Ханун были приговорены военным трибуналом Блиды к 15 годам лишения свободы 25 сентября 2019 года. Всех их арестовали в начале мая 2019 года. Это произошло чуть более чем через месяц после отставки президента А.Бутефлики (руководил Алжиром в 1999-2019 годах), вызванной многотысячными акциями протеста по всей стране и давлением армейской верхушки.

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