В городе Керман на юго-востоке Ирана почтили память командующего спецподразделением «Эль-Кудс» в составе иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касыма Сулеймани.

Поминальное мероприятие по случаю первой годовщины гибели иранского генерала прошла на кладбище Кермана с участием тысячи иранцев.

В мероприятии также приняли участие члены семьи иранского генерала, а также высокопоставленные чины, в том числе военные.

Многие участники мероприятия несли постеры с изображением Касыма Сулеймани.

Minval.az