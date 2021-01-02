В Индии специалисты впервые в мире изолировали и выделили «британский» штамм вируса, ранее выявленный в Великобритании. Об этом сообщил индийский Совет медицинских исследований (ICMR).

«Британский» вариант вируса со всеми сигнатурными изменениями в настоящее время успешно изолирован и культивирован в Национальном институте вирусологии из клинических образцов, собранных у вернувшихся из Великобритании», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что «ни одна страна ещё не сообщила об успешном изолировании и культивировании «британского» варианта SARS-CoV-2».

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