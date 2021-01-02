В финское агентство по безопасности и развитию в области фармацевтики Fimea поступило первое заявление о побочной реакции на вакцину от коронавируса. Главврач Fimea Майя Кауконен сообщила, что содержание заявления не разглашается в целях сохранения конфиденциальности, пишет YLE.

«Когда мы получим по меньшей мере пять уведомлений (о побочной реакции на вакцину, — ред.), то сообщим, какого рода побочные эффекты в них указывались», — отметила Кауконен.

После того, как Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) 21 декабря 2020 года рекомендовало использование на рынке ЕС COVID-вакцины от Pfizer/BioNTech, в Финляндии 27 декабря были сделаны перые прививки — медикам.

Известно, что вакцину от коронавируса уже получили медицинские работники пяти крупнейших больничных округов в Хельсинки, Турку, Тампере, Куопио и Оулу.

Minval.az