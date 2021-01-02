Четыре военных корабля Военно-Морского Флота Великобритании зашли в Ла-Манш. Они предупредили французские траулеры о вступлении в силу сделки по Brexit.

По данным The Sun, британские морские патрульные суда получили приказ защищать суверенные рыболовные угодья Великобритании. Корабли HMS Trent, HMS Tyne, HMS Tamar и HMS Mersey назначены на пост морской охраны.

Пятый патрульный корабль, HMS Severn, также находится в канале на учениях.

При этом, как указал бывший глава Военно-Морского Флота адмирал лорд Уэст это только «акт устрашения». По его словам, они не пытаются устраивать бои с иностранными судами. «Мы сигнализируем, что это наши воды, и мы несем ответственность за их сохранение», — подчеркнул он.

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