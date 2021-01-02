В минувшем году «Газпром» не смог продать Китаю прописанное в договоре количество газа. Минимальный объем составлял 4,25 миллиарда кубометров, но поставки составили только 4,1 миллиарда. Об этом рассказал глава российской компании Алексей Миллер.

Тем не менее он отметил, что в четвертом квартале прокачка шла в сверхплановом режиме. А 31 декабря она превысила суточные обязательства на 84 процента.

Добыча «Газпрома» по итогам года составила 500,1 миллиарда кубометров, а экспорт в дальнее зарубежье — 199,3 миллиарда. Показатели по сравнению с 2019 годом упали на 9,48 и 10 процентов.

Однако Миллер заявил, что по экспорту год входит в пятерку лучших в истории.

Стоимость контракта с Китаем является коммерческой тайной. Однако традиционно цены привязаны к ценам на нефть на мировых рынках с временным лагом от полугода. Из этого следует вывод, что КНР начал скупать российский газ в момент, когда цены на него опустились до рекордных минимумов.

Minval.az