Несколько человек погибли в субботу в Сомали при подрыве террористом-смертником бомбы на одном из участков строящегося скоростного шоссе Могадишо — Афгойе. Об этом сообщил новостной портал Garowe.

Целью нападения были турецкие инженеры, которые участвуют в прокладке трассы. Портал передает, что один гражданин Турции и два сомалийских полицейских погибли. Есть раненые.

Проект строительства шоссе финансируется совместно Турцией и Катаром. Террористические атаки на данной трассе регулярно проводят в течение последних шести месяцев боевики из исламистской группировки «Аш-Шабаб».

Турция является крупнейшим инвестором в экономику Сомали с вложениями более $1 млрд. Турецкие компании управляют международным аэропортом и морским портом Могадишо. В 2016 году Анкара открыла в сомалийской столице посольский комплекс, который превышает по своим размерам любые другие посольства Турции. На одной из баз в Могадишо турецкие инструкторы готовят бойцов для спецназа и полиции Сомали.

Minval.az