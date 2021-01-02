В 2020 году Турция добилась больших успехов в Азербайджане и Ливии.

Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал на открытии моста Кёмюрхан в провинции Элязыг.

«2020 год был очень тяжелым для нас, как и для всего мира. Но, несмотря на эти трудности, мы ни на минуту не отступили от политики служения нашему народу».

По его словам, мост Кёмюрхан станет одним из символов инженерной мощи Турции.

Глава государства отметил, что проект строительства моста Кёмюрхан- четвертый крупнейший в мире в данной группе проектов.

Мост полностью спроектирован и построен за счет отечественных возможностей, отметил турецкий лидер.

«Строительство моста Кёмюрхан обошлось в 720 млн турецких лир. Мост не только свяжет провинции Элязыг и Малатья, но и станет одним важнейших пунктов транспортной оси восток-запад и север-юг в Турции»,- продолжил Эрдоган.

Minval.az