Министр иностранных дел КНР Ван И завил, что Пекин надеется на рациональный подход новой американской администрации к Китаю, который позволит добиться улучшения отношений между двумя странами.

«В настоящее время китайско-американские отношения стоят на новом перекрестке. Есть надежда, что новое правительство США вернет рациональный подход к Китаю, возобновит диалог, вернет отношения между двумя странами в правильное русло и восстановит сотрудничество», — сказал министр в интервью китайским СМИ.

Он отметил, что причиной обострения отношений между Китаем и США стали «серьезные перекосы в восприятии Китая американскими властями, которые видели в нем так называемую величайшую угрозу, и поэтому проводили совершенно неверную политику».

По словам министра, Вашингтон пытался «спровоцировать новую «холодную войну», чем не только нанес серьезный ущерб интересам двух народов, но и всему миру».

Что касается Китая, то его политика в отношении Соединенных Штатов «сохраняет преемственность и стабильность», и он готов развивать китайско-американские отношения на «основе координации, сотрудничества и стабильности», казал Ван И.

Он отметил, что Китай никогда не вмешивался во внутренние дела Соединенных Штатов, и надеется, что США также будут «уважать социальную систему и путь развития, выбранный китайским народом, законное право китайского народа на лучшую жизнь».

Обе стороны должны «разрешать противоречия и разногласия путем диалога, расширять общие интересы через сотрудничество, находить способ сосуществования великих держав, приносящий пользу как двум странам, так и всему миру, и открывать перспективы развития в соответствии с историческим направлением», подчеркнул Ван И.

Minval.az