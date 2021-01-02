Сторонники действующего президента США Дональда Трампа намерены организовать шествие в столице страны 6 января, когда конгресс будет утверждать результаты голосования выборщиков.

Их призыв ретвитнул Трамп.

«Демократы строят планы, как лишить силы и аннулировать голоса республиканцев. Остановить это может американский народ. Вместе с президентом Трампом мы сделаем все необходимое, чтобы гарантировать неприкосновенность этих выборов на благо страны», — говорится на сайте организаторов.

Еще 30 декабря Трамп писал у себя в Twitter без пояснений: «Шестое января, увидимся в Вашингтоне».

По официальным данным, на выборах президента США победил Джо Байден, набравший 306 голосов выборщиков от штатов против 232 у Трампа. Трамп победу Байдена не признает. Конгресс должен утвердить итоги выборов 6 января. Следующим этапом станет инаугурация Байдена 20 января.

Minval.az