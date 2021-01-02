Во Франции полицейские и жандармы в новогоднюю ночь выписали свыше 6,6 тыс. штрафов за нарушение гражданами комендантского часа, который был введен в стране для сдерживания распространения коронавируса. Об этом сообщил телеканал BFM со ссылкой на данные МВД республики.

По информации ведомства, сотрудники правоохранительных органов с 20.00 31 декабря по 06.00 1 января во время рейдов провели 45,4 тыс. проверок и оштрафовали 6 650 человек, которые находились на улице без уважительной причины. Всего за различные правонарушения были задержаны 662 человека. При этом 407 из них были заключены под стражу.

Сумма штрафов не приводится, однако за первое нарушение комендантского часа в стране взимают €135. В случае рецидива данная цифра может увеличиться до €3 750.

Minval.az