Первый случай заражения штаммом коронавируса, который ранее был обнаружен в Великобритании, выявлен во Вьетнаме.

Об этом сообщил в субботу Национальный координационный комитет по профилактике и контролю за распространением вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, передает ТАСС.

По информации ведомства, мутировавший вариант коронавируса обнаружен у 45-летней местной гражданки, вернувшейся в страну из Великобритании 22 декабря 2020 года. На борту вывозного рейса, приземлившегося в аэропорту южного вьетнамского города Кантхо, находились в общей сложности 305 пассажиров. Все они сразу же после посадки самолета были изолированы и направлены на обязательный двухнедельный карантин.

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