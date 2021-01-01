В Беларуси с 1 января 2021 года областным советам депутатов разрешили взимать сбор за выезд из страны. Документ закона «Об изменении Налогового кодекса» опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

«С 1 января 2021 года и до 1 января 2023 года областные советы депутатов вправе вводить на территории соответствующих административно-территориальных единиц местный сбор за пересечение транспортными средствами государственной границы Республики Беларусь в пунктах пропуска», – говорится в документе.

В тексте закона сообщается, что платить должны будут водители транспортных средств до пяти тонн и с не более восемью местами для сидения.

Ставку сбора устанавливают областные советы депутатов в пределах трех базовых величин – 87 белорусских рублей (около $30) за пересечение границы одним транспортным средством, независимо от количества пассажиров в нем. Если областной совет депутатов не установит ставку сбора, она будет считаться нулевой, сообщается в документе.

«От уплаты сбора освобождаются транспортные средства, на которых следуют: главы государства и правительства Республики Беларусь, члены парламентских, правительственных и иных официальных делегаций Республики Беларусь, Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, совета министров Республики Беларусь и других государственных органов», – указано в законе.

Minval.az