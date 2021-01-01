Неизвестные напали на жандармов и сожгли их автомобиль, когда те попытались разогнать новогоднюю вечеринку в коммуне Льерон (регион Бретань) на западе Франции. В ней принимали участие около 2 тыс. человек, передает ТАСС.

Отмечается, что организаторы празднований арендовали несколько ангаров, чтобы принять как можно больше желающих и расширить количество возможных путей отхода в случае облавы со стороны правоохранительных органов. Однако, когда группа жандармов прибыла на место, участники вечеринки вступили с ними в противостояние, закидав их камнями. По данным радиостанции, в ходе столкновений был сожжен один из автомобилей жандармерии. Три стража порядка получили легкие травмы.

В результате правоохранителям пришлось отступить и «контролировать подступы к месту проведения мероприятия» в ожидании подкрепления. Пока не известно, был ли кто-то задержан по итогам инцидента.

Minval.az