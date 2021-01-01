Впервые за историю независимости Армении новогоднее обращении главы страны к нации не вошло в сетку сразу нескольких телеканалов. Речь премьера бойкотировали «Еркир медиа», «5-ый канал», «Армньюз» и «Второй армянский телеканал».

Данное обстоятельство не могло остаться незамеченным и предсказуемо вылилось в бурные обсуждения в соцсетях. Председатель Национальной комиссии по телевидению и радио Армении Тигран Акопян отмечает, что все, кроме Общественного телевидения, вольны в своем выборе.

Закон по этой части ни к чему их не обязывает: транслировать или нет обращение главы государства – решать им. Вопрос, по его словам, находится не в правовой, а в плоскости морально-этических норм, нравственности и восприятия государственности.

«По закону, в 00:00 должен звучать гимн Армении, других регулировок нет. То есть, в законе нет ни слова о том, транслировать речь главы государства или нет», — приводит «Спутник» слова Акопяна.

На вопрос о том, есть ли на его памяти случай, чтобы новогодняя речь лидера страны не транслировалась на каком-либо из телеканалов, он ответил, что нет. По его словам, за годы независимости Армении такого не было, могли по ошибке включиться с середины, или эфир мог пойти с огрехами, но демонстративный отказ как часть редакционной политики — такого не было.

Minval.az